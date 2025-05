Dwa poważne incydenty podczas głosowania. Są najnowsze dane z PKW o frekwencji

Sylwester Marciniak, szef Państwowej Komisji Wyborczej, przekazał na konferencji prasowej, że do godziny 12 w niedzielę wydano karty do głosowania 5 739 537 osób uprawnionych do głosowania. To 20,28 proc. całej liczby osób uprawnionych do udziału w wyborach.