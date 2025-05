Polacy ruszyli do urn. Rozpoczęła się pierwsza tura wyborów prezydenckich

Rozpoczęły się wybory prezydenckie w Polsce. O godzinie 7.00 w całym kraju otwarto lokale wyborcze. Głosowanie potrwa do godz. 21.00 i do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza – jeśli żadna komisja wyborcza nie przedłuży głosowania. Jak wygląda ten dzień? Jaka jest frekwencja wyborcza? Czy były przypadki naruszenia ciszy wyborczej? Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.