Magdalena Biejat komentuje wyniki wyborów prezydenckich 2025

Wicemarszałkini Senatu podkreśliła przy tym, że chciałaby, aby ten wynik był lepszy, ale jak dodała, jest to dodatkowa motywacja do dalszej pracy. – Mówiłam w tej kampanii, że to jest dopiero początek, a nie koniec, i się nie cofnę. Jest miejsce na scenie politycznej dla lewicowej agendy. To również ważny sygnał dla wszystkich: z wyborcami Lewicy trzeba się liczyć – stwierdziła.