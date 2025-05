– Człowiekiem dialogu i dyskusji o waszych potrzebach może być tylko kandydat obywatelski. Nie da wam tego partia, która rządzi całą Polską, czyli Platforma Obywatelska. Dlatego proszę was o głos w drugiej turze wyborów. (..) To czas na uratowanie Polski – powiedział Karol Nawrocki.

Nawrocki: To były najmniej sprawiedliwe wybory

– Jestem jednym z was i będę prezydentem Polek i Polaków. Te wybory rzeczywiście były najmniej sprawiedliwe w ciągu ostatnich 35 lat. Były nieuczciwe. Strumień propagandy i kłamstwa finansowany przez spółki Skarbu Państwa, instytucje państwa polskiego wykorzystywane do walki z kandydatem obywatelskim – kontynuował.

My te wybory wygrać musimy, żeby nie domknął się monopol władzy jednego środowiska politycznego. Donald Tusk tak bardzo potrzebuje swojego zastępcy Rafała Trzaskowskiego w Pałacu Prezydenckim. Na to nie możemy się zgodzić.

Kandydat PiS zwrócił się również do wyborców Konfederacji. – To czas na uratowanie Polski – powtarzał. I wyszedł również z konkretną propozycją przed drugą turą wyborów. – Wzywam do tego, by odbyła się jedna, uczciwa debata prezydencka – zachęcał.