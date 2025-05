Kto wygra II turę wyborów? Takie kursy na Trzaskowskiego i Nawrockiego są u bukmacherów

W minioną niedzielę odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Zgodnie z wynikami, liderem został kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Tuż za nim uplasował się Karol Nawrocki, wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość. To właśnie oni zmierzą się w drugiej turze. Wiele wskazuje na to, że będzie to wyrównana walka o fotel prezydenta. A jak sytuacja wygląda u bukmacherów? Sprawdzamy.