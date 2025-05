W Holandii paczka papierosów kosztuje obecnie około 50 zł, co plasuje ją w czołówce najdroższych krajów UE. Dla porównania, w Polsce cena paczki wynosi średnio 20,82 zł.

Zgodnie z nową dyrektywą, w krajach takich jak Polska czy Bułgaria, ceny papierosów mogłyby wzrosnąć do około 40 zł za paczkę, aby dostosować się do nowych minimalnych stawek akcyzowych. Z kolei w krajach, które już spełniają nowe unijne minima, jak Holandia, Dania, Belgia czy Francja, ceny pozostaną na podobnym, co obecnie, poziomie.