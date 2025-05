Sonia Szklanowska zyskała ogólnopolską popularność dzięki udziałowi w " Hotelu Paradise ". W miniony weekend do mediów dotarła tragiczna wiadomość. 25-latka zmarła, co potwierdziła jej przyjaciółka Kinga Kijańczuk, powołując się na informację od jej mamy.

Ostatnia piosenka Szklanowskiej

Młoda gwiazda po występie w randkowym show rozwijała swoją karierę muzyczną. Zaczęła wydawać piosenki. Ostatni utwór ukazał się zaledwie miesiąc przed jej śmiercią. Został zatytułowany "To już nie mój dom". – Chcę uciec stąd. Wszystko wokół straciło sens. Widzę twój smutny wzrok. On nie sprawi, że cofnę się. Ja nie patrzę w tył, zamykam drzwi. To już nie mój dom. Wiem, że znajdę swój kąt, ale z dala od twoich rąk – śpiewa Szklanowska.