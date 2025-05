Estupinan była studentką i znaną influencerką. W sieci publikowała zdjęcia ze swoich podróży i wystawnego życia codziennego. W połowie maja doszło jednak do dramatycznych wydarzeń. Jak podaje CNN, pewien mężczyzna, udający kuriera, przyszedł do mieszkania Marii Jose pod pretekstem przekazania jej paczki. Zarejestrowały to kamery pobliskiego monitoringu.