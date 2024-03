Nie żyje gwiazda TikToka. Influencerka zginęła w tragicznym wypadku

Nie żyje młoda wokalistka pochodząca z francuskiego miasta Cysoing. Anaïs Robin zginęła w tragicznym wypadku samochodowym, który miał miejsce minioną sobotę. 21-letnia influencerka dopiero zaczęła robić karierę w show-biznesie. Największą popularność zyskała na TikToku, gdzie jej profil obserwowało ponad 500 tys. internautów.

Anaïs Robin nie żyje. Po śmierci influencerki cały TikTok w żałobie Fot. instagram.com / @anaisrobinoff

Media obiegły przykre wiadomości na temat znanej TikTokerki. Anaïs Robin w sobotę około czwartej nad ranem jechała sama samochodem. Nagle jadąc drogą, uderzyła w stojące przy niej drzewo. Wypadek miał miejsce w Baisieux, miasteczku położonym około 20 km od Lille. Niestety na ten moment nie wiadomo, co 21-latka robił o tak wczesnej porze w tym miejscu i jak doszło do wypadku.

Anaïs Robin popularność zyskała na platformie TikTok po tym, jak zaczęła publikować nagrania, na których śpiewała z rodziną czy też przyjaciółmi. Warto podkreślić, że Robin dopiero rozpoczynała swoją karierę w show-biznesie. Młoda wokalistka 21 lipca ubiegłego roku opublikowała na swoim kanale YouTube klip do pierwszego singla, utworu "Another" nagranego we współpracy z młodym raperem LVZ. Film do tej pory zebrał już ponad dwa mln wyświetleń.

O śmierci influencerki poinformowała wytwórnia płytowa Gabs and Jo, z którą Anaïs Robin współpracowała. Firma na Instagramie opublikowała oficjalne oświadczenie.

"Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej artystki Anaïs Robin, która nastąpiła w wyniku tragicznego wypadku drogowego w sobotni wieczór na północy Francji. Anaïs była osobą kochaną i cenioną przez wszystkich, którzy mieli zaszczyt ją znać. Jej promienny uśmiech, życzliwość i głos pozostaną na zawsze wyryte w naszych sercach" – czytamy w oświadczeniu.

"W tym trudnym czasie składamy wyrazy głębokiego współczucia jej rodzinie i bliskim. Podzielamy wasz smutek i oferujemy całe nasze wsparcie w tej trudnej sytuacji. Tymczasem czcimy pamięć Anaïs i z czułością wspominamy cenne chwile spędzone z nią w studiu, podczas nagrywania... Spoczywaj w pokoju, Anaïs. Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach" – podsumowano.