Szokujący atak nożem. Podejrzany Syryjczyk zatrzymany

Jest nim 35-letni Syryjczyk, który przybył do Europy przez Turcję. W grudniu 2023 roku Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców udzielił mu czasowej ochrony, po tym jak mężczyzna złożył wniosek o azyl w Niemczech – poinformował minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii Herbert Reul.

Atak przed barem

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 18 maja, nad ranem w Bielefeld (Nadrenia Północna-Westfalia) na zachodzie Niemiec. Około godziny 4:20 przed jednym z barów mężczyzna zranił ostrym przedmiotem co najmniej pięć osób. Cztery osoby zostały poważnie ranne, życie dwóch z nich było w niebezpieczeństwie. Zaatakowane osoby – czterej mężczyźni i jedna kobieta – mają od 22 do 27 lat. Stan rannych ustabilizował się, ich życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo – poinformowała w poniedziałek (19.05.2025) rzeczniczka policji w Bielefeld.