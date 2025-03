Fot. IMAGO/EHL Media/Imago Stock and People/East News

W 2024 roku niemiecka policja odnotowała najwięcej brutalnych przestępstw popełnionych na stacjach kolejowych na dworcu głównym w Berlinie. Było ich 764, po 620 popełnionych w roku 2023. Wynika to odpowiedzi rządu na pisemne zapytanie klubu poselskiego partii AfD w Bundestagu .

Rosnące statystyki

Jak podano, 735 takich przestępstw popełniono na dworcu głównym w Dortmundzie, 715 na dworcu głównym w Hanowerze i 703 na dworcu głównym w Kolonii. Łączna liczba przestępstw z użyciem przemocy na dworcach kolejowych wzrosła z 25 640 w 2023 roku do 27 160 w roku ubiegłym.

Liczba przestępstw seksualnych wzrosła z 1 898 do 2 262 w ciągu roku, podczas gdy liczba przestępstw związanych z uszkodzeniem mienia wzrosła z 30 961 do 32 671. W 2024 roku zgłoszono 10 174 przypadki przestępstw związanych z narkotykami; to mniej niż w roku poprzednim (18 382). Nie podano przyczyn tego spadku. W Niemczech konopie indyjskie zostały częściowo zalegalizowane od kwietnia 2024 roku.