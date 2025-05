– Nie chcę być jak Kasai. Myślę, że powiedziałem to już na tyle zrozumiale, że każdy wyciągnął wniosek, że to będzie mój ostatni sezon – powiedział Kamil Stoch w rozmowie z TVP Sport.

Biografia Kamila Stocha

Stoch to pięciokrotny uczestnik igrzysk olimpijskich, trzykrotnie sięgał po złoto indywidualnie – dwa razy w Soczi (2014) i raz w Pjongczangu (2018). Tam też zdobył brąz w konkursie drużynowym. Pod względem olimpijskich laurów ustępuje tylko Robertowi Korzeniowskiemu i Irenie Szewińskiej, co czyni go jednym z najbardziej utytułowanych polskich sportowców w historii.

W Pucharze Świata odniósł aż 39 zwycięstw i 80 razy kończył zawody na podium. Dwukrotnie – w sezonach 2013/2014 oraz 2017/2018 – triumfował w klasyfikacji generalnej cyklu. Od 2011 do 2021 roku nieprzerwanie wygrywał co najmniej jeden konkurs w każdym sezonie, co czyni go jedynym skoczkiem w historii z takim osiągnięciem.