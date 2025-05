Nowy sondaż prezydencki

Wyniki wskazują na przewagę Karola Nawrockiego – popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość kandydata wskazało 51,5 proc. respondentów. Rafała Trzaskowskiego, reprezentującego Koalicję Obywatelską, wskazało 48,5 proc. badanych, co sugeruje, że wyścig o Pałac Prezydencki będzie zacięty.

II tura wyborów prezydenckich w Polsce odbędzie się w niedzielę 1 czerwca 2025 roku. Wynika to z tego, że żaden z kandydatów nie uzyskał ponad połowy głosów w pierwszej turze.

Co ważne, debata pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim odbędzie się w piątek o godz. 20. Wcześniej planowano, że będzie to w środę.

"Uzgodnione! Debata między Rafałem Trzaskowskim a K. Nawrockim odbędzie się w piątek o godz. 20. To będzie rozmowa między dwoma kandydatami. Do boju!" – napisała we wtorek szefowa sztabu kandydata KO, Wioletta Paprocka. Wydarzenie poprowadzi Jacek Prusinowski.