"Flota cieni" to termin stosowany w odniesieniu do statków, które zdaniem krajów zachodnich, są rozmieszczane w celu uniknięcia międzynarodowych sankcji.

Rosyjski myśliwiec nad terytorium NATO

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, kilka dni temu rosyjski myśliwiec naruszył przestrzeń NATO . 15 maja minister spraw zagranicznych Estonii przekazał, że Rosja wysłała samolot wojskowy, ponieważ marynarka wojenna jego kraju próbowała zatrzymać tankowiec płynący do Rosji na mocy ogłoszonych w piątek sankcji Wielkiej Brytanii. Statek znajdował się w pobliżu wyspy Naissaar w Zatoce Fińskiej, ok. 10 km na północ od Tallinna.

Do zdarzenia doszło, gdy Estończycy próbowali zatrzymać tankowiec należący do tzw. floty cieni. Zdaniem estońskiej marynarki wojennej "Jaguar" (wskazuje na to numer na statku) płynął bez bandery do Rosji. Załoga odmówiła współpracy, a statek eskortowano w kierunku wód rosyjskich.