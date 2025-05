– Musi atmosfera ochłonąć. Nie mówię, że to będzie za rok, ale w czerwcu wrócę już na spokojnie do rozmów z moimi partnerami koalicyjnymi. Nie żeby im coś zabrać, tylko żeby ten rząd był mniejszy, mniej liczebny, ale w dobrych proporcjach dla wszystkich i dużo sprawniejszy – wskazał szef rządu, informując, że chciałby renegocjować umowę koalicyjną.

Tusk planuje rekonstrukcję rządu i zmiany w umowie koalicyjnej

Razem zdobyły one 248 mandatów w 460-osobowym Sejmie, co pozwoliło na zbudowanie stabilnej większości i przejęcie władzy po ośmiu latach rządów Zjednoczonej Prawicy.

Co ważne, prof. Antoni Dudek przewiduje , że w przypadku objęcia stanowiska prezydenta przez tego drugiego, Nawrocki mógłby szybko podjąć działania zmierzające do obalenia rządu Donalda Tuska.

I kontynuował: – Raczej wierzę w to, że pojedynczy posłowie będą przeciągani przez PiS po to, żeby nie uchwalono budżetu na 2026 rok, a to otworzy prezydentowi Nawrockiemu drogę do przedterminowych wyborów, do rozwiązania parlamentu i na wiosnę do przedterminowych wyborów.