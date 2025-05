– Skoro wyborcy Sławomira Mentzena odrzucili PiS i również są w kontrze do tego klinczu, który widzimy dzisiaj na polskiej scenie politycznej. Ja też mam go często dosyć. Oni oczekują nowej polityki, więc mam nadzieję, że oni oczekują przede wszystkim współpracy – powiedział Rafał Trzaskowski w "Faktach po faktach" TVN24.

– Oczekują tego, żeby właśnie ze Sławomirem Mentzenem prezydent RP rozmawiał, żeby szukał u konkurentów tego, co łączy, a nie tego, co dzieli i oczekują kogoś, kto będzie jednak budował współpracę i zapewni spokój, harmonijne współdziałanie i bezpieczeństwo. A nie kogoś, kto będzie tylko i wyłącznie szukał okazji do zwady, zaczepki i awantury – padło.