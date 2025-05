"Dziwi mnie, że Nawrocki i IPN nie podjęli działań". Trzaskowski mocno o wydarzeniach w Miednoje

W Miednoje doszło do zniszczenia pomnika polskich ofiar, co wywołało szerokie oburzenie w Polsce. W środę do sprawy odniósł się również kandydat KO na prezydenta Polski, Rafał Trzaskowski.