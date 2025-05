– Musimy odzyskać świadomość, jaka nam towarzyszyła w październiku 2023 roku, że ta stawka jest bardzo wysoka. Ona jest zawsze tak samo wysoka, ale czasami to widać wyraźniej. Czasami czujemy to mocniej – stwierdził w czwartek w TVN24 premier Donald Tusk.

"Wtedy Trzaskowski przegra". Mocne słowa Tuska ws. wyborów

– Powiem coś bardzo szczerego i bardzo brutalnego, jeśli ta strona, umownie nazwijmy ją demokratyczną, którą mam zaszczyt reprezentować, jeśli nie będzie tak zmobilizowana, jak w październiku (2023 roku-red.), to Rafał Trzaskowski przegra. Jeśli będziemy tak zmobilizowani, jak wtedy, to Rafał Trzaskowski wygra. Więc w jakimś sensie to zależy bardziej od nas wszystkich, niż od samych kandydatów – zawyrokował szef rządu.