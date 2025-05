Mocne słowa Tuska o Karolu Nawrockim

– Otwórzcie szeroko oczy. Słuchajcie uważnie, co mówią ludzie, a mówią to od dłuższego czasu. Zwróćcie uwagę, na jakie pytania nie ma wciąż odpowiedzi – mówił. Prowadzący spytał, czy Tusk ma na myśli "relacje z gangsterami". – Mamy do czynienia ze światem przestępczym w Trójmieście od lat. Mamy sytuację z bliskimi towarzyszami podróży pana Nawrockiego, którzy są znani z tego, że porwali kobiety, zakładali worek na głowę, szantażowali trzy dni, trzymali przykute do kaloryfera na przykład po to, żeby zmieniła zeznania. To jest takie środowisko – podkreślił Tusk.