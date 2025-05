Action wycofuje męskie zegarki na rękę. Jest w nich za dużo niklu Fot. Jakub Kaminski/East News

Wycofywany jest dość niecodzienny produkt, bo zwykle takie alerty dotyczą produktów spożywczych (np. ostatnio Aldi wycofało czajnik i herbatę). Tym razem w Action jednak chodzi o zegarek i to nawet nie z plastikowym paskiem, ale metalowym. Co jest z nim nie tak?

Action wycofuje męskie zegarki na rękę. Jest w nich za dużo niklu

Firma Storefillers (dostawca) wycofuje z rynku męski zegarek z metalowym paskiem marki My Time z powodu przekroczenia dopuszczalnego poziomu niklu. Noszenie zegarka może prowadzić do reakcji alergicznych. O które modele chodzi?

Szczegóły dotyczące wycofanego produktu:

Nazwa produktu i marka: Męski zegarek z metalowym paskiem My Time (My Time Men Wrist watch with metal strap) Numer produktu Action: 2556630 Kody EAN: 8718969955058 / 8718969955065 Kod producenta (Numery modeli): Model 23-0150-07 / Model 23-0150-08 Numer serii: 23017 Okres sprzedaży: Od września 2024 r. do marca 2025 r.

Klienci, którzy kupili lub dostali (np. na prezent) te zegarki, proszeni są o to, by przestać ich używać i zwrócić je do dowolnego sklepu Action. Można wtedy uzyskać pełen zwrot kosztów zakupu. I to nawet wtedy, gdy wyrzuciliśmy już paragon.

"W imieniu dostawcy Storefillers przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za współpracę. Przekaż innym informację o wycofaniu tego produktu, zwłaszcza jeśli wiesz, że został on komuś pożyczony, zaoferowany lub sprzedany" – czytamy w komunikacie.

Nikiel jest metalem, który u niektórych osób może wywoływać reakcje alergiczne. Najczęściej objawiają się jako kontaktowe zapalenie skóry. Długotrwały lub powtarzający się kontakt skóry z przedmiotami uwalniającymi nikiel, takimi jak biżuteria czy właśnie zegarki, może prowadzić do zaczerwienienia, swędzenia, wysypki, a nawet pęcherzy w miejscu noszenia.

Jeśli pojawiły się u nas takie objawy, to poza zwróceniem zegarka do sklepu, skontaktujmy się z lekarzem lub dermatologiem.