3 produkty, w tym mąka z Aldiego, są wycofywane ze sklepów. Które partie są szkodliwe?

Weinblätter, eingelegt 680 g, marki: Armenium

Numer partii: AP-006 Data minimalnej trwałości: 11.09.2025 Kraj pochodzenia: Armenia Dystrybutor w UE: Grupa Korporacyjna Monolith, Niemcy

Miód nektarowy lipowy, szklane słoje o gramaturze 1000 g, 650 g, 370 g.

Numery partii (daty rozlewu): 15.11.2024 r., 18.11.2024 r., 31.12.2024 r. Producent: Roztoczański Związek Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim Zakład Produkcyjny, Rogóźno, ul. Sybiraków 13, 22-600 Tomaszów Lubelski, WNI 06185501.

Mąka pszenna uniwersalna typ 650, 1 kg, Dobre plony

Numer partii/ daty minimalnej trwałości: 29.09.2025 oraz 30.09.2025 Producent: GoodMills Polska Sp. z.o.o., Diamentowa 2, 47-341 Stradunia Dystrybutor: ALDI Sp. z o.o., Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów

Jeśli kupiliśmy te produkty, sprawdźmy ich daty ważności. Jeśli się zgadzają, to pod żadnym pozorem ich już nie jedzmy, a jeśli spożyliśmy powyższą mąkę i źle się czujemy, to idźmy do lekarza. Nie wyrzucajmy też opakowań do kosza, ale zanieśmy do sklepu. Powinniśmy otrzymać zwrot pieniędzy, nawet jeśli nie mamy paragonu.