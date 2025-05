Jak donosi "Wall Street Journal" i "New York Times", powołując się na zdjęcia satelitarne i źródła NATO, Moskwa przez ostatnie miesiące rozmieściła nowe instalacje wojskowe tuż przy granicy z Finlandią, która dołączyła do Sojuszu w 2023 roku, zrywając z trwającą dekady polityką neutralności.

Rosja gromadzi sprzęt i wojsko przy granicy z Finlandią

To kolejny element szerszej strategii militarnej Kremla. Po przystąpieniu Finlandii do NATO Rosja ogłosiła plany zwiększenia liczby żołnierzy z miliona do 1,5 miliona.

Analitycy podkreślają, że obszary te są szczególnie narażone na działania o ograniczonym zasięgu – ze względu na swoją geograficzną bliskość do Rosji oraz relatywnie mniejszy potencjał obronny w porównaniu do większych członków Sojuszu.

Z raportu wynika również, że nasilenie tego typu operacji może nastąpić po 2030 roku. Zdaniem fińskich ekspertów, Moskwa może liczyć na to, że szybkie i lokalne prowokacje wywołają spory w NATO co do zasadności uruchomienia Artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego – czyli zobowiązania do wspólnej obrony w przypadku ataku na którekolwiek z państw członkowskich.