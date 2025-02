Nowe dowództwo ma rozpocząć swoją działalność jesienią, a według gazety "Länsi-Savo" jego skład będzie liczyć od 20 do 50 osób. Budżet tej jednostki ma wynosić około 22 milionów euro, a większość środków będzie pochodzić z funduszy NATO.

Nowy sztab NATO będzie około 100 km od granicy z Rosją

Sztab powstanie w Mikkeli i zostanie utworzony we współpracy z Kwaterą Główną Fińskich Sił Lądowych, która znajduje się w tym samym mieście (około 100 km od granicy z Rosją). Finlandia będzie pełnić funkcję państwa wiodącego w tej strukturze. Minister obrony Finlandii w odniesieniu do tego sztabu był pytany m.in. o to, jaki sygnał dla Rosji będzie płynąć z utworzenia jednostki w Mikkeli.