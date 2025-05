– Najważniejsze jest to, żeby umieć tworzyć koalicję, ja to robiłem całe życie m.in. w Parlamencie Europejskim jako minister spraw europejskich. Wiem, jak rozmawiać z najważniejszymi politykami w Europie i na świecie – mówił podczas debaty Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski wypomniał Nawrockiemu wizytę w Moskwie

– Wiem, jak funkcjonuje Unia Europejska. Wiem, jak zabiegać o polski interes, dlatego, że po prostu zawsze to robiłem. I to jest najważniejsze. I znowu Karol Nawrocki jak zwykle, nie ma żadnego doświadczenia, bo podróżował tylko po świecie po to, żeby odwiedzić kilka muzeów. Nawet wybrał się po roku 2014 do Moskwy, żeby się tam spotkać z muzealnikami – wyliczał kandydat KO.