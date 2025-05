Podczas piątkowej debaty Karol Nawrocki wielokrotnie, do znudzenia wręcz, zwracał się do swojego rywala mianem "wiceprzewodniczącego". To jego stała taktyka, robił tak już wiele razy. Nawrocki co rusz przypomina, że Rafał Trzaskowski jest powiązany z PO i Donaldem Tuskiem.