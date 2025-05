Rafał Trzaskowski i Michał Żebrowski są przyjaciółmi z dzieciństwa

– Rafał jest osobą, której największym atutem jest to, że potrafi rozmawiać z ludźmi, słyszeć to, co do niego mówią i nawiązywać po prostu dobre relacje ze wszystkimi. Nie jest bufonem. Jest właśnie człowiekiem, który zawsze tym, co najlepsze, co miał w sobie, dzielił się zawsze. Był przewodniczącym samorządów, był ukochanym uczniem wszystkich dyrektorów szkół, gimnazjów, które kończyliśmy plus organizował wycieczki, robił zdjęcia, zachęcał nas zawsze do rozwoju – opowiadał aktor.