Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series jest prawdziwym cudeńkiem. Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

REKLAMA

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series to czwarty model w ekskluzywnym portfolio Mercedes-Maybach. Ten wyjątkowy model, łączący ikoniczną sylwetkę SL z wysokiej jakości detalami charakterystycznymi dla marki Maybach, miał swoją polską premierę 17 lutego 2025 roku w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.

:

Ale czy nowy Maybach SL 680 Monogram Series jest tylko upiększonym i podrasowanym AMG SL-em, którego premiera odbyła się rok temu? Nie do końca. Fakt, że oba modele dzielą wspólną platformę i mają tę samą, muskularną sylwetkę, to jednak reprezentują dwa odmienne światy.

REKLAMA

Z jednej strony mamy Mercedesa-AMG SL, który jest po prostu sportowym roadsterem, z jednym minusem, bo SL, czyli "Super Leicht" (niem. super lekki) to on jest tylko z nazwy, bo SL 63 S E PERFORMANCE dobija prawie do 2 ton, a głównymi cechami poprzednich modeli Mercedesa z oznaczeniem SL rzeczywiście była niska masa i duży silnik.

Jeśli chodzi jednak o tę drugą cechę, czyli silnik, to inżynierowie nie zawiedli, bo mamy kilka imponujących wariantów silnikowych, od dynamicznego SL 43 z innowacyjnym czterocylindrowym silnikiem wspieranym elektryczną turbosprężarką, przez potężne SL 55 i SL 63 z silnikami V8 biturbo, aż po absolutnie topową, hybrydową bestię SL 63 S E PERFORMANCE o mocy systemowej przekraczającej 800 KM.

REKLAMA

Do tego masa systemów, które gwarantują precyzyjne prowadzenie i maksymalne osiągi, jak: napęd na wszystkie koła AMG Performance 4MATIC+ czy aktywne zawieszenie AMG ACTIVE RIDE CONTROL oraz bardzo designerskie i sportowe wnętrze z czterema miejscami w środku (umownie, bo na dwóch fotelach z tyłu usiądą raczej dzieci, niż dorośli).

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series: Luksus w stylu roadster

Po drugiej stronie barykady stoi Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series. To nie tylko sportowe auto, bo choć bazuje na SL-u, Maybach wynosi ten model na zupełnie nowy poziom. Zanim przejdę do wyglądu, to skupię się na parametrach.

Pod jego maską pracuje potężny, 4-litrowy silnik V8 biturbo, generujący w tej specyfikacji około 585 KM i imponujące 800 Nm momentu obrotowego, co zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w około 4,1 sekundy i prędkość maksymalną sięgającą 260 km/h. I uwierzcie na słowo, że nie dość, że brzmi niesamowicie podczas jazdy, to jeszcze jego przyspieszenie wgniata w fotel. 1975 kg masy całkowitej nie stanowią dla niego problemu.

REKLAMA

Dla tych, którzy lubią liczby i parametry poniżej dokładne wymiary oraz specyfikacja silnika.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series: w ymiary, pojemność

Długość: 4697 mm - 4705 mm Szerokość (bez lusterek): 1915 mm Szerokość (z lusterkami): 2100 mm Wysokość: 1358 mm Rozstaw osi: 2700 mm Pojemność bagażnika: 213-240 litrów (VDA) Masa własna (kerb weight): 1975 kg Dopuszczalna masa całkowita: 2195 kg Maksymalna ładowność: 220 kg

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series: o pcje silnikowe

Silnik: 4.0-litrowy silnik V8 Bi-Turbo Moc maksymalna: 585 KM (430 kW) Maksymalny moment obrotowy: 800 Nm (dostępny od 2500 obr./min) Skrzynia biegów: 9-stopniowa automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC Napęd: W pełni zmienny napęd na wszystkie koła 4MATIC+ Przyspieszenie 0-100 km/h: 4,1 sekundy Prędkość maksymalna: 260 km/h (ograniczona elektronicznie)

Zużycie Paliwa (WLTP):

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 13,6 - 13,7 l/100 km Emisja CO2 w cyklu mieszanym: 309 - 312 g/km Pojemność zbiornika paliwa: 70 litrów

Powiem wam szczerze, że nie zwracałem szczególnej uwagi na spalanie w tym aucie, bo moje skupienie rozpraszały okoliczności przyrody podczas słonecznych przejażdżek wokół Warszawy przy opuszczonym dachu. Ale do WLTP nie dobrnąłem, zegary cyfrowe pokazywały mi 15 litrów na 100 km.

A skoro już o dachu wspomniałem, to jedną zasadniczą zmianą między AMG-SL a Maybachem SL 680 jest fakt, że dach nie otwiera się już za pomocą slidera na ekranie dotykowym, ale przy pomocy przycisków umieszczonych na konsoli środkowej.

REKLAMA







1

2

3

4 Zobacz galerię

Przejdźmy do innych zmian. Ich jest sporo zwłaszcza jeśli chodzi o wygląd. Przede wszystkim Mercedes-Maybacha SL 680 Monogram Series jest autem dwuosobowym – postawiono na jak największy komfort dla kierowcy oraz pasażera kosztem tylnej "kanapy". Teraz z tyłu w jej miejscu jest obita skórą półka, gdzie można wrzucić jakieś szpargały. A to się przyda, bo w bagażniku mamy miejsce na parę toreb (nieco ponad 200 litrów).









+ 15





























1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Zobacz galerię

Co do reszty designu, to mamy oczywiście charakterystyczny, chromowany grill z pionowymi listwami i napisem Maybach, dedykowane, 21-calowe kute felgi i liczne, ale to naprawdę LICZNE emblematy marki. Są one dosłownie wszędzie, jakby ktoś zapomniał, czym jedzie, albo chciał pokazać innym, co to za auto.

REKLAMA

Serio, to dla mnie jedyny minus tego auta. Emblematami jest wykonana maskownica dolnych wlotów powietrza – okej, bo to aż tak nie rzuca się w oczy. Znaczki na kutych, przepięknych felgach – spoko, fajny styl. Znaczki na skórze na podszybiu – to już lekka przesada, podobnie jak znaczki na składanym dachu. Ale na pewno nie zamówiłbym sobie maski z ręcznie naniesionymi monogramami Maybacha. Tutaj, przy tym pięknym czerwonym kolorze Red Ambience wystarczyłaby czarna maska.

No i wnętrze, które, jak to w Maybachach, daje wrażenie prawdziwego salonu na kółkach. Sportowość SL-a została udoskonalona o przytulność. Osobiście nie wybrałbym białego wnętrza, a szczególnie białych dywaników z wełny merynosa, bo utrzymanie czystości graniczyłoby z cudem, ale hej, jeśli stać was, żeby wyłożyć prawie 1,3 miliona złotych na takie auto, to na pewno macie od tego ludzi. Trzeba jednak przyznać, że skóra Nappa MANUFAKTUR w specjalnym pikowaniu, np. Crystal White i inne detale prezentują się ultra luksusowo.

REKLAMA

Ponadto bardzo doceniam, że Mercedes zastosował tutaj ekran OLED-owy, ponieważ nie tylko był bardziej czytelny, kiedy świeciło na niego słońce, ale także nie widać było na nim paluchów i zabrudzeń. No i ogromnym plusem jest dodatkowy nawiew na kark, który przydaje się w chłodniejsze dni przy jeździe ze złożonym dachem.









+ 5









1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Zobacz galerię

Poniżej wyposażenie w skrócie.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series : wyposażenie

Ekskluzywne detale stylistyczne Maybach: Charakterystyczna osłona chłodnicy Maybach z pionowymi listwami i napisem "Maybach", liczne chromowane zdobienia, emblematy Maybach. Specjalne lakiery: Dostępne starannie dobrane koncepcje stylistyczne, np. "White Ambience" (czerń obsydianu metalik / biel opalitu magno MANUFAKTUR) oraz "Red Ambience" (czerń obsydianu metalik / czerwień granatu metalik MANUFAKTUR). Koła: 21-calowe kute obręcze kół Maybach o ekskluzywnym wzorze. Wnętrze MANUFAKTUR: Najwyższej jakości skóra Nappa (np. w kolorze krystalicznej bieli) z eleganckimi przeszyciami i pikowaniami we wzór karo, pokrywająca fotele, panele drzwi i konsolę środkową. Komfortowe fotele: Wielokonturowe, podgrzewane i wentylowane fotele z funkcją masażu, zagłówki z wytłoczonym logo Maybach. System AIRSCARF: Nawiew ciepłego powietrza na wysokość karku kierowcy i pasażera. Zaawansowany system multimedialny MBUX: Z rozbudowanymi funkcjami i specjalnymi grafikami Maybach. System nagłośnienia Burmester® High-End 3D Surround Sound. Oświetlenie ambientowe z szeroką gamą kolorów. Zawieszenie AMG RIDE CONTROL+ z adaptacyjnym systemem tłumienia. Skrętna tylna oś. Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy najnowszej generacji. Podświetlane listwy progowe z napisem Maybach. Automatycznie wysuwane klamki drzwi. Miękki, akustyczny dach materiałowy otwierany i zamykany elektrycznie. Zdobiona pokrywa silnika (dostępna jako opcja).

REKLAMA

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series to najbardziej sportowa i ekstrawagancka interpretacja luksusowego roadstera w historii Maybacha. Podróż nim, szczególnie z opuszczonym dachem w słoneczny dzień to kwintesencja wolności i przygody.

Auto nie straciło ani trochę sportowego pazura z AMG-SL, a zyskało o wiele więcej komfortu i stylu od Maybacha. No może w niektórych miejscach za dużo jeśli chodzi o liczbę znaczków.

Zaskakująca jest też cena, bo jednak najmocniejszy SL (SL 63 S E PERFORMANCE) kosztuje 1 115 500 zł, więc dopłata do Maybacha rzędu 170 tysięcy złotych to już nieduży wydatek.

REKLAMA

Nie przegap żadnej ważnej wiadomości i obserwuj nas w Google News!

: