Mobilizacja wśród Polaków w Niemczech. Będzie rekordowa liczba głosujących

Deutsche Welle

J eszcze do wtorku, 27 maja, możliwa jest rejestracja do głosowania w Niemczech. Zapowiada się rekordowa liczba zgłoszeń. Liczba osób chętnych do oddania głosu w wyborach prezydenckich w Polsce zarejestrowało się grubo ponad 100 tysięcy osób.