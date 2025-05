– Myślę, że była bardzo potrzebna, (...) ponieważ rzeczywiście daje ona pewnego rodzaju nadzieję na to, że istniejący w nas w Polakach i Polkach podział plemienny jest czymś, co nie musi być dane nam raz na zawsze i to było, jak sądzę, lejtmotywem tego dzisiejszego przemówienia Rafała Trzaskowskiego, ale ten lejtmotyw był moim zdaniem trochę za często używany w podobnych, czy przy użyciu podobnych słów – mówił prof. Konarski.

– Generalnie uważam, że to przemówienie było dobre, o wiele lepsze od tego, które Trzaskowski wygłosił zaraz po ogłoszeniu wyniku pierwszej tury wyborów, które było banalne i bez ciekawych fragmentów. Wtedy miał po dziwo ku mojemu zaskoczeniu lepsze Karol Nawrocki. Dzisiaj ewidentnie to wahadło wychyla się w stronę Trzaskowskiego – dodał Wawrzyniec Konarski.

Przypomnijmy, że druga tura wyborów prezydenckich 2025 odbędzie się w niedzielę – 1 czerwca. W pierwszym głosowaniu, które miało miejsce 18 maja, żaden z kandydatów nie zdobył ponad 50 proc. poparcia, co oznacza konieczność dogrywki. O najwyższy urząd w państwie powalczą Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej oraz Karol Nawrocki wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Lokale wyborcze będą czynne od 7:00 do 21:00.

– Argument dotyczący tego, że jesteśmy narodem mającym olbrzymią aspirację, że wiele osiągnęliśmy i mamy szansę na to, żeby osiągnąć więcej, ale nie przez podziały, a poprzez szukanie tego co nas łączy, a nie tego co nas dzieli, jest dokładnie tym, co moim zdaniem dojrzały polityk powinien powiedzieć "za pięć dwunasta" przed samymi wyborami – ocenił profesor.