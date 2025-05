Czemu Nawrocki wybrał pozew cywilny zamiast wyborczego? Tak tłumaczą to prawnicy

Natalia Kamińska

O net podał, że Karol Nawrocki miał uczestniczyć w procederze sprowadzania prostytutek do sopockiego Grand Hotelu. Kandydat PiS stanowczo zaprzecza i zapowiada pozew. Co ciekawe, nie w trybie wyborczym, a cywilnym – co spotkało się z krytyką, choć zdaniem prawników taki krok nie dziwi.