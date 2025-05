Czemu prezes IPN nie zdecydował się na pozew w trybie wyborczym?

Adwokat Maciej Zaborowski z kancelarii Kopeć Zaborowski jest zdania, że pozwanie portalu czy gazety w trybie wyborczym to co najmniej 60 proc. ryzyko przegranej, bo sądy wielokrotnie stawały na stanowisku, że tryb wyborczy nie jest dedykowany dla prasy.

Ustalenia Onetu ws. nowej afery z Nawrockim

– Kiedyś na wieczornej zmianie Karol zapytał mnie, czy nie chcę zarobić jakichś dodatkowych pieniędzy, bo on i grupa ludzi z ochrony zarabiają na dostarczaniu prostytutek hotelowym gościom. Miałem za to dostawać działkę. Nie powiem, żebym był wzburzony. Nie będę hipokrytą. Powiedziałem: "OK, Karol. Skoro to tak wygląda". Potem Karol mi się pochwalił, że to on współtworzył tę siatkę – opowiadało źródło Onetu.