Michał Listkiewicz, były sędzia piłkarski i prezes PZPN podczas rozmowy z Wirtualną Polską poskarżył się, że jego słowa sprzed lat zostały wykorzystane w politycznych rozgrywkach. I to w niewłaściwym kontekście.

– Więcej o ustawkach mógłby powiedzieć pana szef, Donald Tusk, który chwalił się swoim udziałem w ustawkach w artykułach, a także w rozmowie z Michałem Listkiewiczem. Mam nadzieję, że porozmawialiście sobie, jak to wygląda – odpowiedział mu Nawrocki.

To był inny kontekst – tłumaczy były szef PZPN

– Odtworzyłem sobie słowa Karola Nawrockiego podczas debaty i byłem zszokowany. Zostałem wykorzystany przez jednego z kandydatów i mam o to żal – podkreśla.

– Kluczowy jest kontekst całej wypowiedzi. Przytaczana historia została przeze mnie opowiedziana w tonie humorystycznym, żartobliwym. To nie była opowieść o tym, że Tusk był bezwzględnym kibolem. Zresztą, kiedy ówczesny selekcjoner, Leo Beenhakker, dowiedział się, o czym rozmawiamy i przetłumaczono mu nasze słowa, pokładał się ze śmiechu. To była zwykła anegdota, a posłużyła po latach jako oręż polityczny. Dla mnie to paranoja – dodaje Listkiewicz w rozmowie z WP.