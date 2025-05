Do ustaleń Najwyższej Izby Kontroli dotarli dziennikarze tvn24.pl i "Czarno na białym". Kontrolerzy ustalili, że IPN wydał miliony złotych publicznych pieniędzy na promocję, w tym na promocję Karola Nawrockiego. Znaleźli jeszcze jedno "prywatne" biuro dla szefostwa IPN (kosztowało ćwierć miliona), dopatrzyli się nieprawidłowości sięgających aż 40 proc. skontrolowanych wydatków.

Nawrocki jako szef IPN przez 26 miesięcy dysponował pokojem gościnnym o powierzchni 70 metrów kwadratowych. Jego poprzednikowi ściągano za to z pensji 2 tys. zł miesięcznie. Nawrocki nie płacił jednak nic. Podobnie zresztą robił w Muzeum II Wojny Światowej, gdzie za darmo korzystał z apartamentu "deluxe".

Dyrektor generalna IPN miała tłumaczyć kontrolerom, że ten "pokój służył do spotkań kuluarowych". Oczywiście służbowych. Stawka za wynajem tego pomieszczenia to 170 euro za metr, chociaż średnie ceny w momencie wynajmu wynosiły... 20-30 euro.

Jak pisze TVN, IPN ujawniła, że w zarządzanym przez Nawrockiego IPN wielokrotnie obchodzono ustawę o zamówieniach publicznych. Zlecenia kierowano do znajomych dyrektorów, którzy zostali przez Nawrockiego ściągnięci do pracy.

Pieniądze z IPN trafiały również do prywatnych znajomych Karola Nawrockiego. Tak było w przypadku gdańskiego "Klubu Bokserskiego Brzostek Top Team".

"Z funduszy IPN sfinansowano klubowi uroczystość nadania imienia Jana Biangi kwotą 37 tysięcy. Bianga to przedwojenny bokser, który odmówił podpisania volkslisty i trafił za to do obozu koncentracyjnego" – pisze TVN. Problem w tym, że klub jest prywatny, nie ma nic wspólnego z misją Instytutu Pamięci Narodowej.