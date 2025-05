Ten system od Toyoty ma być gamechangerem. Zadebiutuje w nowej RAV4

Nowa Toyota RAV4 staje się pionierem, wprowadzając na pokład rewolucyjny system operacyjny Arene. To nie jest zwykła aktualizacja oprogramowania; to kamień milowy na drodze do pojazdów definiowanych programowo (SDV) i, co najważniejsze, realizacji wizji całkowitej eliminacji wypadków drogowych.