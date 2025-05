Jest jeden wróg snu. Ekspertka radzi: Usuń go z sypialni, jeśli chcesz dobrze spać

Agnieszka Miastowska

C zujesz się niewyspany, choć przesypiasz osiem godzin? Wstajesz zmęczony, masz problemy z koncentracją i zasypianiem? Być może odpowiedź nie leży w ilości snu, lecz w tym, co robisz przed pójściem spać — i co znajduje się w twojej sypialni...