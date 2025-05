"Ważne! Jeśli przed 1 turą zmieniłeś miejsce głosowania, to w 2 turze, jeśli chcesz głosować gdzie indziej, na przykład wrócić do miejsca zamieszkania, to złóż ponownie wniosek. Zrobisz to online lub na miejscu w urzędzie. Do czwartku!" – napisał we wtorek premier Donald Tusk.