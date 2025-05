Nawrocki pozwał Onet. W takim trybie, że na wyrok przed wyborami nie ma szans

Natalia Kamińska

K arol Nawrocki zapowiedział w poniedziałek pozew przeciwko portalowi Onet. Jednak, co potwierdzono we wtorek, nie zdecydował się na ścieżkę w trybie wyborczym, lecz na postępowanie cywilne. Wyroku nie poznamy zatem do wyborów (1 czerwca).