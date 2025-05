Ksiądz z TikToka podpowiada, jak głosować w wyborach. Ma trzy ważne rady

Druga tura wyborów prezydenckich coraz bliżej. Wszystko wskazuje na to, że będzie to walka na "żyletki". Według sondaży różnica między kandydatami jest minimalna. Wiele osób wciąż nie podjęło decyzji, na kogo oddać swój głos. Jedna z użytkowniczek sieci postanowiła zapytać o to księdza, który prowadzi popularne konto w mediach społecznościowych. Duchowny odpowiedział, udzielając trzech krótkich rad dla wyborców.