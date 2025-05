Polska sieć Moya należąca do spółki Anwim robiła podobną promocję na paliwo w marcu , a także na początku maja . Tym razem to nieco "gorsza" okazja, bo będzie obowiązywać tylko jednego dnia (1 czerwca, a ostatnio była przez cały weekend), a obniżka wyniesie 25 groszy brutto (wcześniej było odpowiednio 28 i 30 gr). I tak można trochę zaoszczędzić.

Promocja na Moya express 1 czerwca 2025. Można oszczędzić 25 gr za każdy litr dowolnego paliwa

BIAŁA PODLASKA - al. Solidarności 10A BOLKÓW - Sady Dolne 10 B CHOROSZCZ - ul. Warszawska 38 CZERWIONKA-LESZCZYNY - Księdza Adolfa Pojdy 35b GDYNIA - ul. Hutnicza 5 GDYNIA - ul. Morska 116A GDYNIA - ul. Nowowiczlińska 2 GŁOGÓW - ul. Generała Sikorskiego 36 KALISZ - ul. Wojska Polskiego 2 KĄTY WROCŁAWSKIE - ul. Ryszarda Chomicz 3B LUBLIN - ul. Łęczyńska 40 LUBOWO - Woźniki 52 ŁÓDŹ - ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 17/21 ŁÓDŹ - ul. Jaracza 95/97 ŁÓDŹ - ul. Mazurska 4/Rzgowska 98 MARKI - Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 OLSZTYN - Aleja Generała Władysława Sikorskiego 2B PIŁA - ul. Szybowników 9 POZNAŃ - ul. Ludwika Zamenhofa 138 POZNAŃ - ul. Tatrzańska 1/5 RADOM - ul. Wernera / Mireckiego 14 REDA - ul. Gdańska RUMIA - ul. Sobieskiego 18 RYBNIK - ul. Jana Kotucza 35 SOCHACZEW - Wójtówka 2F SOSNOWIEC - ul. Staszica 8B SZCZECIN - Basenowa 2 SZCZECIN - ul. Gdańska 16B SZCZECIN - ul. Kolumba 41 SZCZECINEK - Rybacka 8 TCZEW - ul. Kwiatowa 17 TORUŃ - ul. Szosa Bydgoska 63 TYCHY - ul. Fabryczna 2 WAŁCZ - ul. Budowlanych WROCŁAW - ul. Krakowska 150 ZBIROŻA - ul. Grójecka 2 ŻARY - ul. Przeładunkowa 2

To nie wszystko. Co prawda nie musimy instalować aplikacji aplikacji Moya. Musimy jednak wpisać na ekranie tankomatu kod rabatowy. Tym razem to 0106. Trzeba go podać przed tankowaniem.