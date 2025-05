Unia Europejska planuje zaktualizować przepisy dotyczące bezpieczniejszych dróg, mniejszego zanieczyszczenia powietrza i cyfrowych dokumentów pojazdów. Zostaną potem wdrożone do krajowych regulacji (zatem znając życie to kwestia lat, a nie miesięcy). W tym artykule interesuje nas najbardziej ten podpunkt:

Czym są filtry DPF w samochodach i po co się je usuwa?

Kierowcy czasem decydują się na wycięcie filtra cząstek stałych (jest to oczywiście nielegalne i zatruwa powietrze), bo ten "lubi się" zapychać, co wymusza jego serwisowanie (lub kosztowną wymianę), prowadzi do spadków mocy samochodu i przez to większego zużycia paliwa.