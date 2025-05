Po sukcesie pierwszej i drugiej odsłony " Na noże " Netflix zaczął prace nad kolejną częścią tej kultowej serii. W głównej roli ekscentrycznego detektywa Benoita Blanca powróci wspomniany Daniel Craig . Produkcji nadano tytuł "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery". Zdjęcia na planie trwały od czerwca do sierpnia.

Tajemnicza zapowiedź filmu "Na noże 3"

Tymczasem Netflix pokazał w sieci enigmatyczną zapowiedź "Na noże 3". W krótkim wideo widzimy ujęcie kościoła. W tle słychać bijące dzwony – ich dźwięk stopniowo narasta. W opisie nagrania dodano cytat: "The wicked desire the stronghold of evildoers, but the root of the righteous endures", co w języku polskim oznacza: "grzesznik pragnie zdobyczy złoczyńców, a korzeń sprawiedliwych wydaje owoc". To fragment z Księgi Przysłów ze Starego Testamentu.