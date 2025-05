Jedno z pytań na spotkaniu dotyczyło kwestii legalnej aborcji w Polsce. Kobieta zapytała, czy kandydat KO będzie dążyć do tego, aby przekonać PSL, Trzecią Drogę do tego, aby ulżyć cierpieniu kobiet.

– Powiem Państwu więcej, dlatego że ja o tym otwarcie nie mówiłem, ale Gosia mnie ośmieliła. My byliśmy dokładnie w takiej sytuacji po urodzeniu naszego pierwszego dziecka, naszej córki, że naprawdę sytuacja była dramatyczna – opisał Rafał Trzaskowski.

– I nie wiem, czy bylibyśmy dalej szczęśliwą rodziną, gdyby obowiązywało to prawo, które obowiązuje dzisiaj, a na pewno nie zdecydowalibyśmy się na kolejne dziecko – podkreślił. Zadeklarował także, że będzie walczyć o zmianę przepisów.

PiS jeszcze zaostrzył prawo aborcyjne w Polsce

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w 2024 roku w polskich szpitalach wykonano 896 zabiegów przerwania ciąży. To niemal dwukrotny wzrost w porównaniu do roku 2023, kiedy takich zabiegów było 425. W 2022 roku liczba ta była jeszcze niższa, wynosząc jedynie 161 procedur, co opisywał portal Rynek Zdrowia.