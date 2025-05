– Zapytałaś, czego jeszcze nie wiemy o kandydacie na prezydenta Rzeczypospolitej. Nie wiem, ale chyba już wiem, dlaczego wciąż tak wiele nie wiemy. To też wynika z pracy na miejscu, w Trójmieście – z rozmów z jego znajomymi dawnymi i obecnymi – opowiadał w czwartek dziennikarz Marek Osiecimski z programu "Czarno na Białym".

Dziennikarz opowiada o kulisach reportażu o Nawrockim

– Muszę się podzielić takim spostrzeżeniem, że jeszcze nigdy w moim zawodowym życiu reporterskim tak wiele osób nie odmówiło mi wystąpienia przed kamerą. I nie komentowali tej odmowy względami finansowymi, prawnymi, służbowymi. To był strach, to był strach przed zemstą – padło.

– Ci ludzie boją się, że może stać się krzywe im, im bliskim. I to jest bardzo charakterystyczne. Kiedy jeszcze dwa, trzy miesiące temu robiłem reportaż o tym, jakim pracodawcą był Karol Nawrocki w tych poszczególnych instytucjach, to nie rozumiałem tego, jak to jest – przecież ja robię reportaż o jednym (...) z najważniejszych urzędników publicznych w naszym kraju, urzędników państwowych – wskazał dziennikarz.