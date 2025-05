Jak ustalił Onet, Karol Nawrocki, pełniący funkcję prezesa IPN, miał dążyć do uzyskania dostępu do informacji objętych klauzulą "ściśle tajne", a także niejawnych informacji organizacji międzynarodowych, takich jak NATO czy Unia Europejska. W związku z tym, w 2021 roku, polskie służby specjalne ponownie przeprowadziły weryfikację jego osoby.

Nawrocki i afera z ABW. Nowe informacje

Po co i jakie informacje miał chcieć wiedzieć Nawrocki? – Jeżeli chodzi o organizacje międzynarodowe, może chodzić na przykład o niejawne informacje NATO czy Unii Europejskiej. Z kolei zatwierdzony oficjalnie dostęp do informacji o klauzuli "ściśle tajne" pozwala, chociażby na pełen wgląd w prace sejmowych komisji, np. tej do spraw służb specjalnych. Po co to potrzebne szefowi IPN? Nie mam pojęcia – wyjaśnił anonimowo w rozmowie z Onetem były funkcjonariusz ABW.