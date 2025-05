Raport Rady Europy: Rasizm, nietolerancja, dyskryminacja

Działania przeciwko rasizmowi oraz nietolerancji, a także wspieranie równego traktowania być może jeszcze nigdy nie były tak zagrożone jak obecnie – powiedział Bertil Cottier, przewodniczący Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI), podczas prezentacji rocznego raportu komisji. Jednocześnie podkreślił, że można dostrzec rosnącą świadomość tego, że rasizm i nietolerancja stanowią zagrożenie dla demokracji, praworządności oraz praw człowieka w Europie. To paradoksalna sytuacja i nie jest to wyłącznie zjawisko europejskie.

Szwajcar ponadto ubolewał z powodu zarzucenia przez USA roli państwa-obserwatora ECRI w lutym tego roku. ECRI należy do Rady Europy, a więc nie jest organem Unii Europejskiej .

Profilowanie rasowe problemem

ECRI w raporcie wskazuje „kluczowe wyzwania polityczne” dla państw. Jednym z nich jest tzw. „racial profiling”, czyli wykorzystywanie cech zewnętrznych, które mogą sugerować narodowość, pochodzenie etniczne albo przynależność religijną jako podstawy do kontroli osobistych lub innych działań policyjnych.

Komisja wezwała państwa członkowskie Rady Europy do podejmowania inicjatyw, takich jak wyraźne zakazy oraz dokumentowanie przynależności etnicznej podczas zatrzymań.

W przeszłości ECRI wezwała Niemcy do opracowania środków, które mają zapobiegać profilowaniu rasowemu. W roku 2022 Komisja oceniła, że zalecenie to nie zostało zrealizowane.

Segregacja dzieci pochodzenia romskiego

W szkołach niektórych krajów Rady Europy nadal praktykowana jest segregacja dzieci romskich. Częściowo uczą się one w oddzielnych klasach lub szkołach. Prowadzi to do niższego poziomu edukacji i zbyt wysokiej liczebności dzieci romskich w niektórych szkołach.