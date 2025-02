Olaf Scholz musi się tłumaczyć. W tle zarzut rasizmu Fot. INA FASSBENDER/AFP/East News

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ma problem. W środę (12.02.2025) magazyn „Focus” opisał zdarzenie z prywatnego przyjęcia urodzinowego, podczas którego Scholz miał obrazić czarnoskórego polityka chadeckiej CDU i senatora ds. kultury w Berlinie – Joe Chialo. Kanclerz miał nazwać berlińskiego polityka „nadwornym błaznem”.

Scholz broni się teraz na drodze prawnej przed oskarżeniami o rasizm. Murem za kanclerzem stanęła jego partia – socjaldemokratyczna SPD.

„Nadworny błazen”

Określenie „nadworny błazen” miało paść w rozmowie na temat migracji i rasizmu. Chialo, którego rodzina pochodzi z Tanzanii, zauważył, że zasiada w federalnym zarządzie CDU i najwyraźniej nie jest „starym białym człowiekiem”. „I wtedy padło to zdanie: Tak, każda partia ma nadwornego błazna” – tłumaczył redaktor naczelny „Focusa” Georg Meck.

Sam Joe Chialo w pisemnym oświadczeniu dla agencji prasowej DPA wyjaśnia, że słowa Scholza o „nadwornym błaźnie” i „listku figowym”, które miały opisywać jego rolę w CDU, „głęboko go uderzyły”. Po telefonicznej rozmowie z Scholzem uznaje jednak sprawę za zakończoną. Scholz zadzwonił do Chialo w środę wieczorem – po publikacji w „Focusie”. Polityk CDU zaznaczył, że nie uważa Scholza za rasistę, „nie zmieni to jednak faktu, że jego słowa były poniżające i krzywdzące”.

„Nie jestem rasistą”

Scholz przyznał w magazynie „Der Spiegel”, że nazwał Chialo „nadwornym błaznem” chadecji. Jednak „nigdy” nie powiązał tego stwierdzenia z kolorem skóry. Kanclerz przyznał, że docenia Chialo i „natychmiast” po ujawnieniu zarzutów szukał kontaktu z politykiem CDU. „To, czego nigdy nie zrobiłem, to powiązanie tego z kolorem skóry pana Chialo, którego – nawiasem mówiąc – naprawdę cenię” – powiedział Scholz.

Dodał, że „był zaskoczony”. „Można mnie oskarżać o wszystko, ale na pewno nie o to, że jestem rasistą i że zwracam się do kogokolwiek w ten sposób, jak to się teraz insynuuje” – powiedział. „Ci, którzy wysuwają fałszywe twierdzenia, łącząc w jakiś sposób słowa, muszą spodziewać się sprawy w sądzie” – podkreślił Scholz.

Na X opublikował wpis, w którym wyjaśnił: „Dziesięć dni temu, podczas rozmowy na prywatnym przyjęciu urodzinowym między mną a pewnym dziennikarzem, rozmawialiśmy o wspólnym głosowaniu CDU/CSU i AfD w Niemieckim Bundestagu. W rozmowie określiłem to jako naruszenie tabu. Dyskutowaliśmy również o tym, czy może się to powtórzyć i kto w CDU otwarcie w ogóle tematyzuje to naruszenie tabu.

Na uwagę, że w CDU są również głosy liberalne, odpowiedziałem, że tylko nieliczne liberalne głosy w CDU sprzeciwiły się zachowaniu przewodniczącego CDU i wypowiedziały się krytycznie. Określenie, którego tu użyłem, nie ma konotacji rasistowskich i nie zostało przeze mnie w ten sposób użyte. Oskarżenie o rasizm jest absurdalne i sztucznie skonstruowane. Osobiście cenię Joe Chialo jako ważny liberalny głos w Unii (CDU/CSU)”.