Pokaz siły Trzaskowskiego na finiszu kampanii. Tłumy na wiecu w Gdańsku

I dodał: – To jest prawdziwy zaszczyt mieć możliwość rozmowy z Wami w całej Polsce, w bardzo wielu miejscach (...), gdzie dzieliliście się swoimi doświadczeniami, gdzie udzielaliście mi rad, gdzie zadawaliście pytania, i gdzie dodawaliście mi otuchy i energii.

– Chciałem Wam za to serdecznie podziękować! To jest kochani wielki zaszczyt, żeby mieć szansę poczuć, jak bije tętno Polek i Polaków. Jakie są ich prawdziwe marzenia i aspiracje. I właśnie dzisiaj w Gdańsku spotykamy się, żeby o tym porozmawiać – padło.

– I dziękuję Wam za to, że jesteście tutaj z nami w tę wyjątkową chwilę. Dosłownie kilka godzin przed zakończeniem kampanii wyborczej. Dziękuję, bo Gdańsk to miejsce wyjątkowe! – zadeklarował kandydat KO.

– Gdańsk to miasto symbol i to miejsce symbol. Miejsce symbol odwagi i narodowej godności. To tutaj wystrzeliły pierwsze działa, tutaj w Wieluniu rozpoczęła się II wojna światowa – przypomniał Trzaskowski.