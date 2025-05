Trzaskowski a sukces w wyborach. Wskazał, co o nim przeważy Fot. Julian Sojka/East News

REKLAMA

– Wszystko wskazuje na to, że jeżeli frekwencja będzie tak duża, jak w roku 2023, albo zbliży się do tej frekwencji, a kto wie, może będzie nawet większa, to wygramy te wybory prezydenckie – powiedział w piątek w ostatni dzień kampanii Rafał Trzaskowski w Chojnicach.

Trzaskowski o wyborach i tym, jak ważna jest frekwencja

– Te informacje, które do nas dochodzą, są naprawdę bardzo dobre, podam wam tylko dwa przykłady. We Wrocławiu dopisało się 80 tysięcy osób do list wyborczych, o 20 tysięcy więcej, niż w 2023 roku. W Warszawie dopisało się 180 tysięcy osób do list wyborczych, o 80 tysięcy więcej, niż w roku 2023. Naprawdę jest szansa, że pójdziemy na rekord – podkreślił.

REKLAMA

Przypomnijmy: w niedzielę 1 czerwca Polki i Polacy wybiorą nowego prezydenta. Wyniki poznamy zapewne już w poniedziałek (2 czerwca).

Prognoza Opinia24 potwierdza, że to frekwencja wybierze nam prezydenta

Ale kto zastąpi Andrzeja Dudę w Pałacu Prezydenckim? – Decydującym elementem będzie frekwencja wyborcza – mówiła w czwartek Anna Trząsalska, ekspertka badań społecznych z pracowni Opinia24, która gościła w Krótko i naTemat.

Ekspertka zastrzegła, że nie da się z całkowitą pewnością przewidzieć, jak frekwencja wpłynie na wynik wyborów, ale na podstawie dotychczasowych prawidłowości można postawić pewne tezy.

REKLAMA

– Im wyższa frekwencja, tym lepiej dla Rafała Trzaskowskiego, ponieważ w drugiej turze to on ma większy potencjał wśród osób, które do tej pory nie głosowały. Więc im bardziej będziemy zwiększać frekwencję w stosunku do frekwencji z pierwszej tury, tym większa szansa, że wybory wygra Rafał Trzaskowski – tłumaczyła.

: