Premier ma mieć za to pomysł, aby uspokoić koalicjantów. – To, co pewnie zdarzy się jeszcze teraz na tym najbliższym posiedzeniu Sejmu, to wniosek o wotum zaufania. Trzeba potwierdzić, że mamy większość w Sejmie, że tutaj nic się nie zmieniło – przekazali gazecie członkowie koalicji 15 października.