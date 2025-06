Devin Harjes nie żyje. Gwiazdor "Zakazanego imperium" miał 41 lat

Devin Harjes urodził się w 1983 roku w Lubbock w stanie Teksas. Karierę aktorską rozpoczął już w college'u, występując m.in. w sztuce "Lot nad kukułczym gniazdem" na scenie Dallas– Fort Worth. Chcąc jeszcze bardziej rozwinąć swoje skrzydła, przeprowadził się do Nowego Jorku, gdzie grał w produkcjach na off-Broadwayu. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Tolentino przyznano mu nagrodę dla najlepszego aktora za występ w "The Forest Is Red".

Widzowie pamiętają go przede wszystkim z roli boksera (mistrza świata wagi ciężkiej w latach 1919-1926) Jacka Dempseya w serialu HBO "Zakazane imperium", w którym wystąpił u boku Steve'a Buscemiego ("Big Lebowski") i Michaela Shannona ("Kształt wody"). W jego filmografii znalazły się też takie produkcje jak "Gotham", "Orange is the New Balck", "Daredevil", "Elementary", "Zbuntowany w zbożu" i "Turbulencje".